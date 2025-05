Auf dem Gelände des Schießsportzentrums in Suhl treffen wir Annie Liu und Andy Guo, zwei junge Sportler aus Kanada. Mit gerade einmal zwölf Jahren ist Annie die jüngste Teilnehmerin des Wettkampfs. Sie trainiert schon seit drei Jahren. Beide treten in der Disziplin 10 Meter Luftgewehr an.