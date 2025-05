Bei den zwei Entscheidungen am letzten Tag des Junioren-Weltcups in Suhl standen Sportler aus Indien und Italien oben auf dem Siegerpodest. Die beste Platzierung für die Auswahl des Deutschen Schützenbundes gab es im Mixed-Wettbewerb Trap mit Platz fünf. Deutschland I mit Karla Riehmann (64) und Pius Rosenecker (71), die beide in Suhl trainieren, hatten als Fünfte zusammen 135 Scheiben getroffen und verfehlten das Finale nur um einen Treffer.