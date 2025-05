Vom Junioren-Weltcup in Suhl, der noch bis Montag andauert, werden alle Finals live übertragen. Über ISSF TV, den hauseigenen Online-Sender des Weltverbandes, und auf sportdeutschland.TV können die Entscheidungen in aller Welt verfolgt werden. Ein eloquenter Sprecher moderiert die Wettbewerbe live vor Ort in Suhl.