Am dritten Wettkampftag beim Junioren-Weltcup der Sportschützen in Suhl sorgte Annabella Hettmer für die erste deutsche Medaille. Die Skeet-Schützin aus Wiesbaden wurde am Donnerstagnachmittag Dritte. Den Sieg im Finale der besten Sechs sicherte sich Phoebe Bodley-Scott aus Großbritannien mit zwei Treffern Vorsprung vor der Inderin Raiza Dhillon.