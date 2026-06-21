Wer sagt denn da, dass sich die Suhler nicht fürs Sportschießen interessieren und selbst bei Großveranstaltungen den hinauf ins Schießsportzentrum auf den Friedberg nicht finden? Am Wochenende jedenfalls herrschte auf dem weitläufigen Areal zwischen Erich-Krempel-Halle, Schießhallen und der Wurscheibenanlage reges Treiben. Und das nicht nur mit der vielen Nachwuchsschützen aus 66 Nationen, die hier in diesen Tagen bei der ISSF-Junioren-Weltmeisterschaft um Ringe und Treffer kämpfen, sondern auch in Form vieler Besucher aus nah und fern, die sich die Gelegenheit solch hochkarätigen Schießsport live miterleben zu können, nicht entgegen ließen.