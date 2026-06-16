Auf dem weitläufigen Gelände des Schießsportzentrums Suhls herrscht die Ruhe vor dem Sturm. Einem Sturm in Form von 800 jugendlichen Nachwuchsschützen aus 66 Nationen, die hier ab diesem Mittwoch zwei Wochen lang bei der ISSF Junioren-WM im Sportschießen um Weltmeistertitel kämpfen. Es ist damit seit der unvergesslichen Schießsport-Weltmeisterschaft 1986 seit 40 Jahren das größte Event auf der Anlage am Friedberg. Zwar gab es 2017 schon einmal eine Junioren-Weltmeisterschaft in Suhl, doch werden diesmal auch in den damals nicht ausgetragenen Wurfscheibendisziplinen Weltmeister gekürt. Insgesamt sind es 41 Wettbewerbe, die 2026 über die Bühne gehen. „Ein Mammutprogramm, auf das man sich freuen kann“, sagt Frank Wagner.