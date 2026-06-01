Wenn in wenigen Tagen viele junge Leute verschiedenster Couleur die Suhler Hotels, die Innenstadt und den Friedberg bevölkern, dann ist das in der kreisfreien Stadt mit dem höchsten Altersdurchschnitt keineswegs eine Fata Morgana. Es sind die besten Nachwuchsschützen der Welt, die sich bei ihren Weltmeisterschaften im Schießsportzentrum um Titel und Ränge schießen und Suhl als Sportstadt, aber auch den Thüringer Wald, weltweit sichtbar machen.