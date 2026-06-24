Auch in der letzten Einzel-Entscheidung am Mittwoch bei der Heim-WM im Suhler Schießsportzentrum sind die deutschen Schützen ohne Medaille geblieben. Im Trap der Junioren verließ der 19-Jährige Pius Rosenecker (FV SSZ Suhl) den Stand mit sehr guten 119 Treffern – und es begann das große Zittern. Am Ende reichte dies zum geteilten siebten Platz mit fünf weiteren Schützen, sodass es ein Shootoff um die zwei letzten Finalplätze gab. „Ich war sehr angespannt, aber ich hatte vor zwei Jahren bei der EM schon ein Shootoff, da war ich deutlich nervöser“, so Rosenecker danach. Dennoch verfehlte er die zweite Scheibe und verpasste somit das Finale der besten acht Schützen. Als Neunter konnte er dennoch ein hervorragendes WM-Ergebnis verbuchen.