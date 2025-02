Junioren rücken nach: Storch/Patz gewinnen auch in Oberhof

Bei den männlichen Doppelsitzern ging der Sieg an das US-amerikanische Doppel Marcus Mueller/Ansel Haugsjaa. Silas Sartor und Liron Raimer, im ersten Durchgang noch Vierte, schoben sich im finalen Lauf auf den Silberrang, mussten in der Endabrechnung aber schon mehr als drei Zehntel auf das Siegerduo hinnehmen. Louis Max Grünbeck und sein Hintermann Maximilian Kührt wurden Dritte – sie waren in Lauf zwei vom zweiten auf den dritten dritten zurückgefallen. Beim Saison-Höhepunkt in St. Moritz hatten Grünbeck/Kührt (RRV Sonneberg/Schalkau/RRC Zella Mehlis) hinter Sartor/Raimer die Silbermedaille geholt. Silas Sartor ist der Sohn der ehemaligen Skeletonfahrerin Diana Sartor und des gebürtigen Bad Salzungers Steffen Sartor, ehemals Skel, Cheftrainer der Rennrodel-Nationalmannschaft der Junioren.