Wenn am 1. August das neue Schuljahr beginnt, wird Milena Schlotzhauer weder ihren Rucksack packen, noch Hausaufgaben erledigen müssen. Stattdessen kämpft die Jugendliche mit der Gewichtsvorgabe der Fluggesellschaft. Maximal 23 Kilo dürfen es sein, plus zehn Kilo Handgepäck. Anders als ihre Freunde, die nach den Sommerferien wieder den Unterricht besuchen, bricht die 15-Jährige aus Oechsen in wenigen Tagen in die USA auf, um dort ein Schuljahr zu verbringen – und in den „American Way of Life“ einzutauchen. „Die Vorfreude auf ein neues Leben und neue Erfahrungen wächst. Und so langsam bin ich auch ein wenig aufgeregt“, sagt sie.