Erstmals ist Schmiedefeld Gastgeber für das Junior-Ranger-Treffen, das vom 12. bis zum 15. Juni stattfindet. Gemeldet sind zur inzwischen 14. Veranstaltung 254 Junior-Ranger aus ganz Deutschland im Alter von acht bis 14 Jahren mit ihren 70 Betreuern. Eine große Herausforderung für das Team vom Unesco-Biosphärenreservat Thüringer Wald im Suhler Ortsteil, das sich mit Partnern darauf vorbereitet, perfekte Gastgeber zu sein. Und diese gehören tatsächlich auch in die Altersklasse der bald anreisenden Gäste. So etwa die elf Mädchen und Jungen der Junior-Ranger-Gruppe an der Evangelischen Gemeinschaftsschule in Suhl. Auch wenn sie sich erst zu Beginn des Jahres gründete und damit die Schülerinnen und Schüler an der zertifizierten Biosphären-Schule nun auch offiziell als Junior-Ranger unterwegs sind, sind sie lange schon ganz in diesem Sinne aktiv. Ihre Arbeit mit dem Wildnis-Pädagogen Marco Grafenhain ist praktisch gelebter Schulalltag, der mit den Rangern vom Informationszentrum in Schmiedefeld erweitert wird. Zusätzlich gibt es zum Unterricht, der für alle generell eng mit Exkursionen, Aufgaben, Abenteuern und Höhepunkten in der Natur verbunden ist, für die Junior-Ranger immer mittwochs weitere naturpädagogische Anregungen, die von den Schmiedefeldern Rangern wie Klaus Knauer unterstützt werden und fächerübergreifend sind. Sie spiegeln sich in Fächern wie Physik, Biologie oder Heimat- und Sachkunde wider.