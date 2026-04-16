Jungtiere in Gefahr: Naturschützer warnen vor fatalen Verwechslungen

In einer gemeinsamen Pressemitteilung des BUND, des BUND Thüringen sowie der Wildtierland Hainich wird darauf hingewiesen, dass Spaziergängerinnen und Spaziergänger im Frühjahr besondere Vorsicht im Umgang mit vermeintlich verlassenen Kätzchen im Wald walten lassen sollten. Hintergrund ist, dass junge Europäische Wildkatzen zunehmend wieder in vielen Regionen, auch in Thüringen, vorkommen und dabei häufig mit Hauskatzen verwechselt werden. Diese Verwechslung kann für die Tiere schwerwiegende Folgen haben, da gut gemeinte „Rettungsaktionen“ oft dazu führen, dass die Jungtiere aus ihrem natürlichen Lebensraum entfernt werden und ihre Überlebenschancen drastisch sinken.