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  4. Feuerwehr rettet junges Eichhörnchen vor dem Tod

Jungtier braucht Hilfe Feuerwehr rettet junges Eichhörnchen vor dem Tod

Es passte locker noch in zwei Hände: Die Münchner Feuerwehr hat ein kleines Eichhörnchen gerettet. Was nun mit dem kleinen Tier geschieht.

Jungtier braucht Hilfe: Feuerwehr rettet junges Eichhörnchen vor dem Tod
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Das gerettete Eichhörnchen war noch sehr jung. Foto: --/Feuerwehr München/dpa

München (dpa/lby) - Die Münchner Feuerwehr hat ein junges Eichhörnchen vor dem Tod gerettet. Eine Anwohnerin hatte bemerkt, dass das noch sehr junge Tier in rund 15 Metern Höhe festsaß. Wie die Feuerwehr mitteilte, stiegen deshalb Einsatzkräfte über eine Drehleiter zu dem kleinen Fellknäuel hoch. "Nach einer kurzen Lageeinschätzung war klar, das Eichhörnchen würde an dieser ausgesetzten Stelle nicht überleben."

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"Statt eines ersten Sprungs des Jungtiers legte es die 15 Meter zur Straße mit der Drehleiter zurück", schilderte ein Sprecher weiter. Dort standen bereits Mitglieder eines Eichhörnchenschutzvereins mit einer Transportbox bereit, um das Tier aufzupäppeln. Es soll nach seiner Rettung am Donnerstagnachmittag später wieder in der Natur ausgesetzt werden.