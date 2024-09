Vor vier Jahren haben Naturfreunde auf einem ausgedienten Schornstein in Melkers den Bau eines Storchennestes mittels Gerüst ermöglicht, nachdem immer wieder Vögel versucht hatten, sich dort irgendwie niederzulassen. Zuvor war beim Eigentümer, der SSR Schmalkalden Stadtreinigung GmbH, die Genehmigung für das Vorhaben eingeholt worden. Es dauerte auch nicht lange, da war der freie Wohnraum in luftiger Höhe besetzt. Ein Storchenpaar nahm das Angebot noch im gleichen Jahr an. Es kam auch nach 2020 immer wieder und zog, zur Freude der Bürger des Ortes, Nachwuchs in Melkers groß. Auch in diesem Jahr tummelten sich drei Jungvögel im Nest, bis am 9. Juli, in den Morgenstunden gegen 7.30 Uhr, folgendes geschah: Ein Heißluftballon, der sich ganz in der Nähe des Schornsteins bewegte, zündete ausgerechnet dort den Brenner, um aufzusteigen. Ein Vorgang, der mit Lärm verbunden ist und dazu führte, dass die Tiere im Nest erschraken und die Flucht ergriffen. Ein Storch fiel dabei auf ein Dach und dann zu Boden, wo er flugunfähig liegen blieb. Dirk Albrecht und weitere SSR- Mitarbeiter kümmerten sich sofort um das Tier. Da keiner Adebars Gesundheitszustand einzuschätzen wusste, bedienten sie sich professioneller Hilfe und wandten sich an den Tierpark Bad Liebenstein. Von dort wurden sie an die Storchenstation in Wabern und in der Folge an eine Tierärztin in Obermaßfeld verwiesen, die feststellte, dass für die Flugfähigkeit wichtige Federn abgerissen waren, es aber ansonsten keine weiteren Verletzungen gab. Die Tierärztin erbat dann Hilfe von der Feuerwehr Meiningen, die mit ihrer Drehleiter den Melkerser Patienten wieder zu seiner Familie in das 35 Meter hoch gelegene Nest beförderten.