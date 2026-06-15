Ein bisschen aufgeregt war Lana Vollandt schon. Schließlich war die Achtjährige aus Wasungen zum ersten Mal bei solch einem Jungzüchterwettbewerb im Schauring. Ob „Flirt with me“ – so der Name ihres Rindes – mehr Düsengang hatte als sie, vermochte das Mädchen nicht zu sagen. Auf jeden Fall sind beide am Morgen vor dem Auftritt noch mal eine Runde gelaufen. „Damit wir richtig reinkommen“, erzählte die Schülerin. „Ich habe viel gesprochen, beruhigt und immer wieder gesagt: Wir schaffen das.“ Auch zuvor war sie bereits viermal in der Agrargesellschaft Hermannsfeld, um zu üben. Auf die Idee kam Lana, weil ihre Schwester schließlich dort Landwirtin lernt und ebenso schon zu solchen Wettbewerben unterwegs war. Und irgendwann hatte auch sie Lust, das mal selbst zu versuchen. Das hörte Isabel Schmidt, die Geschäftsführerin der Agrargesellschaft Hermannsfeld, gerne – und schon war die Sache besiegelt.