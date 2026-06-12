Es ist eine kleine Pointe dieser Produktion, dass sie zwar „Greta“ heißt – und doch gerade nicht von Greta Thunberg erzählt.
Junges Staatstheater Meiningen Es geht nicht um Greta, es geht um uns
Sigrid Nordmeyer 12.06.2026 - 10:00 Uhr
Von der Wut, erster Liebe und der Frage, wie man richtig lebt. Dem Jungen Staatstheater gelingt mit „Greta“ eine kluge Gratwanderung zwischen Aktivismus und Menschlichkeit.
Es ist eine kleine Pointe dieser Produktion, dass sie zwar „Greta“ heißt – und doch gerade nicht von Greta Thunberg erzählt.