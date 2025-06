Am Freitagabend klang die letzte Maiwoche für Gemeindeglieder und Gäste in der altehrwürdigen Dreifaltigkeitskirche mit einer bemerkenswerten Konzertandacht aus. Bemerkenswert deshalb, weil der erst 16-jährige Organist Janus Graichen aus Arnstadt ein fast anderthalbstündiges Konzert darbot – ein Programm, das sowohl in der Auswahl als auch in der Interpretation einem vollausgebildeten Kirchenmusiker zur Ehre gereicht hätte.