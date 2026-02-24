Sie kennen ja den Spruch: „Man ist nur so alt, wie man sich fühlt.“ Nun ja – gefühlt war ich bisher irgendwo zwischen 25 und „bitte einmal den Ausweis zeigen“. Gut, das einst so volle Haupthaar hat sich zuletzt quasi in Lichtgeschwindigkeit ... nun ja ... gelichtet. Aber sonst? Ich zocke zum Beispiel noch immer leidenschaftlich – etwas, das „alte Menschen“ in meinem früheren Weltbild definitiv nicht taten.