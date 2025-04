Im Forstlichen Ausbildungszentrum in Gehren brummt und surrt es – nicht etwa wegen Kettensägen bei der Waldarbeit, sondern wegen eines besonderen Wettbewerbs: dem Landesvorentscheid des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend im Bereich Forstwirtschaft. Hier treffen sich 41 Auszubildende, um zu zeigen, was sie in Theorie und Praxis draufhaben.