Junge Union: CSU-Nachwuchs bekommt neuen Chef

Tatsächlich hatte es anfangs vier Bewerber um den JU-Chefposten gegeben, wie der scheidende Vorsitzende Doleschal berichtete. Knoll sei von Anfang an mit dabei gewesen - und werde nun von allen anderen Bewerbern unterstützt. Er habe den Eindruck, dass es nun eine hohe Befriedung gebe "und die Leute sagen, es ist eine gute Lösung", sagte er. Medienberichten zufolge hatten sich die drei anderen Kandidaten nicht einigen können, es lief demnach lange auf Kampfkandidaturen zu. Doleschal berichtete aber, am Ende seien alle drei bereit gewesen, die eigene Kandidatur zugunsten von Knoll hinten anzustellen.