Junge Union: CSU-Nachwuchs bekommt neuen Chef

München (dpa/lby) - Der CSU-Nachwuchs bekommt einen neuen Chef: Der CSU-Landtagsabgeordnete Manuel Knoll soll auf einer Landesversammlung am Wochenende zum neuen Vorsitzenden der bayerischen Jungen Union (JU) gewählt werden. Er soll auf den CSU-Europaabgeordneten Christian Doleschal folgen, der wegen Erreichens der JU-Altersgrenze nicht mehr antreten kann. Er hoffe auf ein gutes Ergebnis, sagte Knoll - und dass er sich über das Vertrauen freue, das ihm in den vergangenen Wochen entgegengebracht worden sei. Sehr viele JU-Mitglieder hätten sich für ihn als "Kompromisslösung" ausgesprochen.