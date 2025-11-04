„Seit sechs Jahren lebe ich in Suhl, aber eigentlich komme ich aus Moldawien. Deshalb spreche ich nicht nur deutsch, sondern auch moldawisch“, erklärt Damian und ergänzt gleich: „Wir singen auch ein Lied, das aus meiner alten Heimat kommt. Es heißt Toti copiii und handelt von der Familie und der Schule. Das habe ich schon früher mit meiner Mutti Elena gesungen. Ich mache gerne mit bei den Rennsteigspatzen, weil die Leute unsere Lieder gern hören und weil es Spaß macht.“ Der das erzählt, ist neun Jahre alt und seit drei Jahren Mitglied bei den Rennsteigspatzen. Das Talent hat er von seiner Mutter geerbt. Sein Lieblingslied ist „Hoch auf dem gelben Wagen“, das Rudolf Baumbach einst in Meiningen schrieb.