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Junge Menschen Linke will Azubi-Werk bis Ende 2027

Pläne für ein Auszubildendenwerk gibt es in Thüringen schon länger. Eine Studie soll prüfen, wie das gelingen kann. Die Linken drücken aufs Tempo.

Junge Menschen: Linke will Azubi-Werk bis Ende 2027
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Die Linke im Thüringer Landtag will ein Azubi-Werk bis Ende 2027. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Erfurt (dpa/th) - Die Linke im Landtag drängt auf die möglichst schnelle Gründung eines Auszubildendenwerks in Thüringen. "Wir wollen, dass es da jetzt keine weiteren Prüfschleifen gibt, sondern dass man direkt in die Umsetzung geht", sagte die stellvertretende Vorsitzende der Fraktion, Linda Stark. Auch bei der Nutzung von Bundesgeldern für Auszubildende müsse die Landesregierung deutlich schneller agieren als bislang. Aus dem Bundesprogramm "Junges Wohnen" sei bislang kein einziger Euro für Thüringer Auszubildende ausgegeben worden. "Das ist die bittere Realität", sagte Stark.

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Nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums ist die im Juli vom Kabinett beschlossene Machbarkeitsstudie zur Einrichtung eines Auszubildendenwerks in Thüringen inzwischen beauftragt worden. Der Abschlussbericht dazu soll im Frühjahr 2027 vorliegen. "Untersucht werden unter anderem der Bedarf an Wohnraum für Auszubildende, die bestehenden Beratungs- und Unterstützungsangebote, die Erfahrungen bestehender Azubiwerke sowie mögliche Rechtsformen und Finanzierungswege", sagte ein Sprecher des Ministeriums. Die Studie solle die Grundlage liefern, auf der die Landesregierung und der Landtag über das weitere Vorgehen entscheiden.

Kritik an Landesregierung

Aus Sicht der Linken ist allerdings längst klar, wie es in dieser Frage weitergehen muss. Bis Ende 2027 müsse ein Auszubildendenwerk arbeitsfähig sein, forderte Stark. Eine solche Einrichtung müsse - wie es das für Studierende mit dem Studierendenwerk bereits gibt - Wohnheimplätze für Auszubildende anbieten, verschiedene Beratungsangebote für sie vorhalten und ihnen eine Möglichkeit zur Mitbestimmung bieten.

Insgesamt kritisierte Stark den Umgang der Landesregierung mit jungen Menschen. "Ich nehme zur Kenntnis, dass die Belange junger Menschen dieser Landesregierung zunehmend egal sind", sagte sie. Das zeige sich beim Thema Auszubildendenwerk ebenso wie bei der Besetzung der Zukunftskommission der Landesregierung, in der bislang kaum junge Menschen vertreten seien.

Thema im Koalitionsvertrag

Mit dem Programm "Junges Wohnen" hat der Bund ein Sonderprogramm des sozialen Wohnungsbaus aufgelegt. Darüber gibt der Bund den Ländern Geld, damit sie Wohnheimplätze für Studierende und Auszubildende entweder neu bauen oder sanieren können. Stark sagte, über dieses Programm seien in Thüringen im vergangenen Jahr 340 Wohnheimplätze für Studierende, aber kein einziger für Auszubildende gefördert worden.

Mit der Frage, ob und wie in Thüringen ein Azubi-Werk gegründet werden soll, muss sich die Landesregierung auch wegen des geltenden Koalitionsvertrages befassen. Dort heißt es: "An überregional genutzten Berufsschulstandorten ist zudem die Schaffung von Internatskapazitäten zu prüfen. In diesem Kontext soll die Gründung eines Azubiwerks als unabhängige, rechtlich selbstständige Einrichtung geprüft werden."