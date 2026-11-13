Junge Menschen: Linke will Azubi-Werk bis Ende 2027

Erfurt (dpa/th) - Die Linke im Landtag drängt auf die möglichst schnelle Gründung eines Auszubildendenwerks in Thüringen. "Wir wollen, dass es da jetzt keine weiteren Prüfschleifen gibt, sondern dass man direkt in die Umsetzung geht", sagte die stellvertretende Vorsitzende der Fraktion, Linda Stark. Auch bei der Nutzung von Bundesgeldern für Auszubildende müsse die Landesregierung deutlich schneller agieren als bislang. Aus dem Bundesprogramm "Junges Wohnen" sei bislang kein einziger Euro für Thüringer Auszubildende ausgegeben worden. "Das ist die bittere Realität", sagte Stark.