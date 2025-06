Einen spannenden Vormittag erlebten jüngst die Schulanfänger der Kita Sonnenschein in Gehren, als sie gemeinsam mit Biosphärenreservats-Ranger Matthias Hellner unterwegs waren. Der machte mit den 15 Mädchen und Jungen am nahegelegenen Badeteich in Gehren Station. Dort gab es bereits mit der Entdeckung einer Biberburg und eines Schwanenpaares einiges zu sehen.