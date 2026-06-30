Ein gewöhnlicher Schultag, kurz vor den Sommerferien in Suhl: Auf dem Parkplatz des Eule-Gymnasiums in der Friedensstraße reiht sich Simson an Simson. Ein gewohnter Anblick, scheint die Beliebtheit des Moped doch ungebrochen, gerade bei den Jugendlichen, die auf das Auto noch warten müssen. Doch eins ist an diesem Tag anders. Denn eben diese Mopeds stehen heute bei den Schülern der neunten und zehnten Klassen auf dem Prüfstand. Die Verkehrsakademie Suhl organisiert für sie einen Aktionstag unter dem Motto „Jung, sicher, startklar“. An verschiedenen Stationen werden die Themen Verkehrssicherheit nicht nur vermittelt, sondern mit Simulatoren verschiedene Gefahrensituationen durchgespielt und das richtige Verhalten geübt.