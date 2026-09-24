Den ganzen Tag am Beckenrand stehen, ab und zu mal in die Trillerpfeife blasen und für Ordnung sorgen, hier und da ein Plausch mit den Gästen – manch einer mag sich so vielleicht den Job als Bademeister, wie man landläufig sagt, vorstellen. Der Arbeitsalltag von Fachangestellten für Bäderbetriebe, wie es offiziell heißt, sieht aber ganz anders aus und ist durchaus anspruchsvoll. Von Schwimmkünsten, über soziale Kompetenzen bis zu Chemiewissen muss man einiges mitbringen. Im H2Oberhof arbeiten derzeit drei junge Menschen, die das tun und die ihr Berufsleben im Schwimmbad verbringen wollen.