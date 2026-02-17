Wie kommt eine junge Frau dazu, sich mit KI zu verbünden und einen Bilderbuch-Charakter zu erschaffen, der – so viel sei schon hier verraten – auch noch weitere Abenteuer erleben will? Nina lacht. Die Merkerserin, die seit einiger Zeit in Stadtlengsfeld wohnt, ist „große Schwester“ von drei Brüdern – 15, 8 und 5 Jahre alt – und einer dreijährigen Schwester. „Da weiß man, was die Kids so mögen“, sagt sie. Und da sie schon seit Längerem mit Leidenschaft fotografiert und sich damit sogar ein eigenes kleines Business aufgebaut hat, war die Nähe zu Bildern schon immer da.