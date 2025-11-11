 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. 14-Jähriger fährt mit Transporter - Kumpel als Beifahrer

Junge am Steuer 14-Jähriger fährt mit Transporter - Kumpel als Beifahrer

Ein 14-Jähriger und sein Freund steigen in einen Transporter und drehen eine Runde – gefilmt vom 12-Jährigen. Erst flüchten Sie, doch dann schnappt sie die Polizei.

Junge am Steuer: 14-Jähriger fährt mit Transporter - Kumpel als Beifahrer
1
Die Polizei konnte die Jungen nach kurzer Flucht stellen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Ein 14-Jähriger ist zusammen mit einem Freund in einem Transporter durch Neuburg an der Donau gefahren. Ein Zeuge beobachtete, wie die beiden Jungen ins Fahrzeug stiegen und den Motor starteten, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei fand das Auto am Montag verlassen und offen in der Nähe. Als die Jungen die Beamten sahen, flohen sie. Sie wurden dennoch in der Nähe geschnappt. Bei dem 14-Jährigen fanden sie auch Messer. Der 12 Jahre alte Beifahrer habe die Fahrt gefilmt. Wie die Jungen an die Schlüssel gekommen sind, ist bislang noch unklar.

Nach der Werbung weiterlesen

Der 14-jährige Fahrer ist bereits strafmündig und kann für die Tat belangt werden. Sein Beifahrer ist mit 12 Jahren noch strafunmündig.