Junge am Steuer: 14-Jähriger fährt mit Transporter - Kumpel als Beifahrer

Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Ein 14-Jähriger ist zusammen mit einem Freund in einem Transporter durch Neuburg an der Donau gefahren. Ein Zeuge beobachtete, wie die beiden Jungen ins Fahrzeug stiegen und den Motor starteten, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei fand das Auto am Montag verlassen und offen in der Nähe. Als die Jungen die Beamten sahen, flohen sie. Sie wurden dennoch in der Nähe geschnappt. Bei dem 14-Jährigen fanden sie auch Messer. Der 12 Jahre alte Beifahrer habe die Fahrt gefilmt. Wie die Jungen an die Schlüssel gekommen sind, ist bislang noch unklar.