Der neue Jugendbeirat ist gewählt. Am Dienstagabend während der Jungbürgerversammlung hat’s nun endlich funktioniert. Allerdings nahmen nur zwölf von 639 Stimmberechtigten im Alter zwischen 14 und 21 Jahren ihr Wahlrecht wahr. Dennoch: Nach zwei erfolglosen Anläufen wegen mangelnder Bewerber ist die Mission am Dienstag geglückt. „Alle Kandidatinnen erhielten die volle Stimmzahl, sodass der Jugendbeirat nach den Ferien mit der konstituierenden Sitzung seine Arbeit aufnehmen kann“, informiert Schleusingens Hauptamtsleiter Sebastian Fleischmann am Mittwoch.