Sie trägt ausgefallenere Kleidung und einen frechen Kurzhaarschnitt, ihr Gesicht ist ungeschminkt. Die junge Frau heißt Marie Ramb und sticht nicht allein durch ihr Äußeres aus der Masse heraus. Sie wirkt auf den ersten Blick ruhig, doch Marie kann auch anders. Es ist der Schritt auf die Bühne, der ihre ganz andere Seite zum Vorschein bringt. Schauspielern, agieren, Theater spielen – das ist es, was sie liebt, darin liegt ihre Passion. Seit der Kindheit ist die junge Frau mit den darstellenden Künsten fest verwurzelt, sammelt Erfahrungen und will nun ihren Traum wahr werden lassen: Das professionelle Spielen auf der Bühne soll zu ihrem Beruf werden. Doch wie kam es eigentlich zu dieser Entscheidung? Was waren die Auslöser und worin liegen ihre Hoffnungen und Wünsche?