Geradezu schüchtern und unsicher saßen sie gemeinsam an einem großen Tisch in der Kantine des Hauses. Sie kannten einander kaum bis gar nicht und wirkten in ihrer neuen Umgebung ein wenig verloren. Doch was nicht ist, wird zweifellos in den nächsten Wochen und Monaten noch werden. Das Staatstheater Meiningen begrüßte in dieser Spielzeit fünf neuen Auszubildende und wird zu deren beruflicher Heimat.