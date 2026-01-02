Wie muss es sich wohl anfühlen, nach zehn Jahren wieder zurück an seine alte Arbeitsstätte zu kommen? Dem Ort, an dem der Grundstein für den späteren Berufsweg gelegt wurde, an dem man so viel lernte und sich wohlfühlte. In einem Jahrzehnt kann sich so einiges verändert haben und doch ist da wieder dieses Gefühl von Heimat und Zugehörigkeit. So ähnlich empfand der 27-jährige Marten Straßenberg, als er die Gänge und Räume des Staatstheater Meiningens wieder durchschritt. Damals noch als unerfahrenes Kind und später als wissbegieriger Jugendlicher. Heute hat er bereits einiges erlebt und zustandegebracht. Nun kehrt er für ein ganz besonderes Projekt zurück ans Meininger Haus – für die Inszenierung von Erich Kästners „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“.