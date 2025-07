Sie ist jung, ambitioniert und seit zwei Jahren ein fester Bestandteil des Staatstheaters Meiningen. Freya Gölitz weist bereits im Alter von zarten 25 Jahren einen breit aufgestellten Lebenslauf vor und hat ein klares Ziel vor Augen. Sie arbeitet als Regieassistentin in der Sparte Musiktheater – ein Job, der üblicherweise hinter der Bühne angesiedelt ist. Allerdings kam es in jüngster Vergangenheit zu immer mehr zusätzlichen Aufgaben und Rollen, die sie mit einem Mal auf die große Bühne brachten. Doch damit nicht genug. Nach ihrem Regiedebüt in der vergangenen Spielzeit wird sie nun einen weiteren Schritt hin zu ihrem großen Traum gehen. In einem Gespräch erzählt die junge Frau von ihrem bisherigen Leben, was sie antreibt und wohin ihr Fleiß und Engagement sie bringen soll.