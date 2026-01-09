Wer hätte gedacht, dass nach der oscarnominierten Sandra Hüller ein weiteres, vielleicht bald sogar ebenso berühmtes Talent aus Thüringen, genauer gesagt aus Zella-Mehlis, stammt. Falk Wünsch ist 28 Jahre alt und der Film spielt in seinem Leben eine genauso große Rolle wie in der von Sandra Hüller. Der junge Mann ist kein Schauspieler; seine Welt ist die Musik, er ist Komponist. Diese Arbeit brachte ihm bisher nicht nur Auszeichnungen ein, sondern führte ihn auch auf die Filmfestspiele von Cannes und die Berlinale. Jetzt ist er zurück in der Heimat und plant ein Projekt mit der Hofkapelle des Staatstheaters Meiningen.