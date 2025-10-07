Der große Raum ist vollgestellt mit Sportgeräten aller Art, hier und da hängen Spiegel und Bilder durchtrainierter Männer. Gewichte werden gestemmt, aufeinanderprallende Scheiben scheppern und ein aus Anstrengung resultierendes Schnauben wird laut. Trainierende wechseln von Gerät zu Gerät, wirken erschöpft und schwitzen sichtlich. In einem Fitnessstudio herrscht stets eine besondere Atmosphäre. Die einen sind kontaktfreudig, plaudern gerne mal zwischen ihren Übungen, die anderen wollen eher für sich sein und versinken förmlich in ihre Workout-Playlist. Sie alle trainieren auf ihre ganz besondere Art und Weise: langsam, gezielt, mit schwerer Last bis hin zum Muskelversagen oder doch drei Mal 12 Wiederholungen mit weniger Gewicht. Neben einer gesunden Körperfitness geht es um Muskelaufbau und einen knackigen Po.