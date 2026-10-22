Jung und Alt spielen Würfel und Karten gegen bröckelnden sozialen Zusammenhalt

"Je mehr digital läuft, desto wertvoller wird analoges Spielen"

Gesellschaftsspiele sind gerade in einer immer digitaleren Welt zunehmend wichtig, sagt Pädagoge und Spielexperte Sebastian Schwägele. "Je mehr Zeit wir mit Smartphones, Social Media, KI-Anwendungen oder anderen digitalen Angeboten verbringen, desto wertvoller werden Momente, in denen Menschen bewusst zusammenkommen."

Gegenüber dem Online-Gaming müssten sich Gesellschaftsspiele "überhaupt nicht verstecken". Im Gegenteil: Gesellschaftsspiele haben große Stärken, eine davon: "Ich kann Dinge anfassen, bewegen, aufbauen und verändern." Also mal kein Bildschirm vor der Nase oder Smartphone in der Hand. Für Schule, Erwachsenenbildung wie auch Unternehmen könnten Gesellschaftsspiele lehrreich sein.

Schwägele weist darauf hin, dass unterschiedliche Interessen und Vorstellungen zusammenzubringen sind. Konkret: "Am Spieltisch muss ich andere Menschen auch mal aushalten." Denn das Gegenüber reagiere vielleicht anders als erwartet, nicht alle wollten dasselbe. Man lache, ärgere und freue sich gemeinsam, diskutiere wohl auch mitunter energisch, müsse auf jeden Fall miteinander klarkommen. "Einfach wegklicken geht nicht."

Besonders bei kooperativen Gesellschaftsspielen könnten Menschen nur gemeinsam erfolgreich sein, unterstreicht Schwägele. Spiele könnten zwar keine gesellschaftlichen Probleme lösen. Aber: Wenn Menschen häufiger mit anderen spielen, die anders denken und anders handeln als sie selbst, können dabei wichtige Erfahrungen entstehen. "Und die sind auch für das Zusammenleben außerhalb des Spiels wertvoll."