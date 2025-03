„Die digitale Revolution ist in vollem Gange, und Kinder und Jugendliche aus dem Geschäftsgebiet der VR-Bank NordRhön eG haben diese Entwicklung mit bemerkenswerter Kreativität und Tiefe in ihren Arbeiten reflektiert“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank. Der 55. Internationale Jugendwettbewerb „jugend creativ“ zum Thema „Echt digital“ hat seine ersten Siegerinnen und Sieger auf Ortsebene gefunden. Fast 1000 Schülerinnen und Schüler aus den Schulen des thüringischen Teils des Geschäftsgebietes der VR-Bank NordRhön haben sich an dem Wettbewerb beteiligt. Eine Vorauswahl der besten Beiträge wurde in den Filialen der Bank, die den Jugendwettbewerb in der nördlichen Rhön veranstaltet, zur Jury eingereicht.