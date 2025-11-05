Jugendwerk der Awo Suhl Partylaune und Engagement

„Das Wochenende war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg – spannend, lehrreich, unterhaltsam und geprägt von einem tollen Miteinander“, berichtet Niklas Gromeleit, Vorsitzender des Jugendwerks Suhl, über eine Jugendfahrt der Arbeiterwohlfahrt Suhl. Insgesamt 13 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zwölf bis 27 Jahren aus Suhl, Zella-Mehlis, Benshausen und Untermaßfeld haben daran teilgenommen. Besonders hervorzuheben sei, dass die Fahrt vollständig ehrenamtlich von jungen Menschen selbst organisiert und umgesetzt wurde – von der Planung über die Programmgestaltung bis hin zur Versorgung der Gruppe. „Alle haben Verantwortung übernommen, sich bei alltäglichen Aufgaben wie Einkäufen oder der Zubereitung der Mahlzeiten gegenseitig unterstützt und sehr respektvoll miteinander agiert.“