Am Samstag stehen viele Jugendlichen einen Tag lang im Mittelpunkt der Familie, Freunde und Angehörigen. Sie werden in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Die Jugendweihe ist ein Ereignis, dass in Erinnerung bleiben soll. Mit dem Fest wird der Übergang von der Jugend ins Erwachsenenalter zelebriert.