Die Aufregung ist groß zu dieser späten Mittagsstunde im Umgang des Großen Saals. Zu beiden Seiten des Gangs stehen die festlich herausgeputzten Mädchen und Jungen, aus denen eine gute Stunde später kraft einer Urkunde junge Frauen und Männer geworden sind, aufgereiht zum Einzug in den mit Blumen geschmückten und in feierliches Licht getauchten Saal. Dort sitzen ihre Eltern, Großeltern und Geschwister schon erwartungsfroh in den Zuschauerreihen. Hier und da wird noch einmal an den Frisuren gezupft, an den Falten der festlichen Kleider gezuppelt und das Sakko in Position gebracht. Dann gehen die Türen auf, die ersten Takte von Vangelis’ „Conquest of Paradise“ erklingen. Unter dem Beifall des Auditoriums auf den Rängen schreiten die jungen Leute zu ihren Plätzen vor der Bühne.