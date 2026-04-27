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Jugendweihe in Zella-Mehlis Jung, dynamisch, erfolgversprechend

In Schale geworfen, um in den sprichwörtlichen Kreis der Erwachsenen aufgenommen zu werden, haben sich zahlreiche Zella-Mehliser Schüler am Samstag 18. April.

Jugendweihe in Zella-Mehlis: Jung, dynamisch, erfolgversprechend
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Die Jugendweiheteilnehmer des Heinrich-Ehrhardt-Gymnasiums. Foto: Dana Seugling/ saiten-blicke.de

Die Zella-Mehliser feierten ihre Jugendweihe in der Mehrzweckhalle Arena „Schöne Aussicht“. Um 11.30 Uhr waren die Teilnehmer vom Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium mit Bürgermeister Torsten Widder als Festredner an der Reihe: Saime Avci, Eddie Block, Aurel Blum, Lennik Dähne, Emil Fischer, Majan Hedler, Ben-Leon Henkel, Emma Marie Sofie Herda, Tim Herrmann, Miriam Martha Hoffmann, Lisa-Marie Hofmann, Charlotte Rosa Hyneck, Charlotte Livia Jabin, Nelly Jung, Charlotte Kührt, Paul Erich Lang, Hannah Leonhardt, Felix Max, Collin Möller, Lena Möller, Leonie Müller, Carlotta Melia Otto, Leandros Pechlivanidis, Hannes Pöschl, Helena Prescher, Eveline Reuß, Denis Sadisenzew, Anna Maria Schäder, Hendrik Scharfe, Felix Constantin Schlegelmilch, Marlen Schlütter, Johann Fritz Schneider, Lotta Marie Siebert, Lachezar Stanev, Ricarda Talke, Leonard Vetter, Noah Vierling und Collin Zeitz.

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Die Jugendweiheteilnehmer der Lutherschule. Foto: Dana Seugling/ saiten-blicke.de

Zwei Stunden früher waren bereits die Jugendweiheteilnehmer von der LutherschuleZella-Mehlis dran. Um 9.30 Uhr sprach für sie Landrätin Peggy Greiser als Festrednerin: Lucy Jane Arndt, Luis Bechstein, Leon Bohland, Lilly Dreßel, Pavo Luca Erk, Elea Yuna Göpfert, Samantha Hack, Violet Felizitas Jehnichen, Nina - Maja Alisha Jung, Leonie Kapp, Shirly Louise Kerst, Charlize Kirsch, Madison Marr, Judy Darleen Matthes, Luliana-Elena Mititelu, Ben Luca Mohr, Maylien Nevermann, Elias Patzer, Leonie Josephine Reischl, Erik Roßberg, Melanie Seidel, Bastian Marvin Weinert, Virginia Shanty Weiß, Oskar Willy Welsch, Elias Westphal und Fynn Roland Zimmermann.