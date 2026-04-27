Jugendweihe in Zella-Mehlis: Jung, dynamisch, erfolgversprechend

Die Zella-Mehliser feierten ihre Jugendweihe in der Mehrzweckhalle Arena „Schöne Aussicht“. Um 11.30 Uhr waren die Teilnehmer vom Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium mit Bürgermeister Torsten Widder als Festredner an der Reihe: Saime Avci, Eddie Block, Aurel Blum, Lennik Dähne, Emil Fischer, Majan Hedler, Ben-Leon Henkel, Emma Marie Sofie Herda, Tim Herrmann, Miriam Martha Hoffmann, Lisa-Marie Hofmann, Charlotte Rosa Hyneck, Charlotte Livia Jabin, Nelly Jung, Charlotte Kührt, Paul Erich Lang, Hannah Leonhardt, Felix Max, Collin Möller, Lena Möller, Leonie Müller, Carlotta Melia Otto, Leandros Pechlivanidis, Hannes Pöschl, Helena Prescher, Eveline Reuß, Denis Sadisenzew, Anna Maria Schäder, Hendrik Scharfe, Felix Constantin Schlegelmilch, Marlen Schlütter, Johann Fritz Schneider, Lotta Marie Siebert, Lachezar Stanev, Ricarda Talke, Leonard Vetter, Noah Vierling und Collin Zeitz.