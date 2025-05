Scheinwerfer an, Ruhe im Saal und den Emotionen freien Lauf lassen. Das war der Moment, der den großen Saal des Congress Centrums in Suhl in einer magischen Stille hielt. Über tausend Zuschauer waren am Samstagmittag versammelt, um ihre Jugendweihlinge bei diesem feierlichen Schritt zu begleiten.