„Wer friert uns diesen Moment ein?“ – möglicherweise haben das die 39 Jugendweihlinge gedacht. Und weiter im Liedtext von Andreas Bourani: „Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen.“ Ja – sie waren voller Anstrengung. Aber die jungen Leute haben es geschafft: Am Samstag erhielten 151 Achtklässler in drei Durchgängen in Schmalkalden ihre Jugendweihe. „Ein Hoch auf uns. Auf dieses Leben ... auf einen Tag Unendlichkeit.“ Der Song passte – die folgenden ebenso. Dazu ein flotter Tanz und Worte, die hängen bleiben.