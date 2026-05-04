Schöner kann ein Maientag nicht sein. Die Sonne strahlt mit 100 festlich gekleideten Mädchen und Jungen um die Wette, die sich an diesem Samstag auf den Weg in den Saal des Rehazentrums machen, begleitet von ihren Eltern, Geschwistern, Großeltern. Sie sind aufgeregt, denn es ist ein ganz besonderer Tag in ihrem noch jungen Leben. Jugendweihe! Der erste symbolische Schritt zum Erwachsenwerden.