Gleich drei Mal gingen in Goldisthal am Samstag Feiern zur Jugendweihe über die Bühne im festlich geschmückten Saal des Kultur- und Vereinshauses. Während draußen die örtliche Feuerwehr als Einweiser dafür sorgte, dass all die Gäste aus Nah und Fern problemlos den richtigen Weg und natürlich auch einen Parkplatz fanden, hatten im Saal Ritta Jahn und Sandy Höhn alle Hände voll zu tun. Die beiden hatten die Feiern des Jugendweihevereins Ostthüringen für die Teilnehmer aus Neuhaus und Umgebung vorbereitet und organisiert und sich dafür am Ende ein großes Lob von den Jugendweihlingen und deren Familien verdient.