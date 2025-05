„Endlich Jugendweihe!“ Dieser Begrüßungsausruf fasste in zwei Worten zusammen, was an diesem Samstagvormittag die 170 Jugendlichen, deren Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde emotional bewegte. Für die Mädchen und Jungen, die in Grüppchen auf dem Ilmenauer Festhallenvorplatz zusammenstanden, hieß das: Endlich die schönen neuen Kleider, den Anzug die passenden Schuhe in der Öffentlichkeit zeigen dürfen. Nicht zu vergessen die gut gestylte Frisur und natürlich alles schmückende Beiwerk, das aus dem mädchenhaften Kind die Dame und aus dem kessen Jungen augenscheinlich den echten Kerl machen kann.