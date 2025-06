„Seid ihr bereit für die Zeit, die in Erinnerung bleibt…“ sangen Jessica und Philipp - als „Jazzy- Duo“ sind sie seit Jahren unentbehrliche musikalische Begleiter der Veranstaltungen des „Jugendweihe plus“ Vereins im Ilm-Kreis. Da hatten die 23 Mädchen und Jungen, die mit der Jugendweihe als Schwelle hin zu Erwachsensein überschreiten, nach dem feierlichen Einzug in die Halle mit aussagekräftigem Bühnenbild ihren Platz in den ersten Reihen schon eingenommen. Wunderhübsch die langen Kleider der Mädchen in Rot und Blau. Die Jungen stachen modisch nicht heraus. Was soll’s! Mann ist eben Mann und so lässt man den schönen und gekonnt herausgeputzten Damen gerne den Vortritt.