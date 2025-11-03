Glitzernde Kleider, edle Anzüge, gestylte Frisuren und gespannte Gesichter: Wenn sich die Türen zur Bühne öffnen, ist die Aufregung greifbar. Die Mädchen schreiten in ihren festlichen Roben und auf hohen Absätzen nach vorne, die Jungen tragen Anzug und Hemd – mal mit, mal ohne Krawatte. Einige setzen auf sportliche Eleganz und kombinieren Turnschuhe zum Sakko. Alle aber haben dasselbe Ziel: an diesem besonderen Tag nicht nur gut auszusehen, sondern sich von ihrer besten Seite zu zeigen.