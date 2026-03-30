Dresden - Viele junge Leute in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sehen Deutschlands Zukunft laut einer Studie pessimistisch. "Unsere Jugendlichen schauen mit viel Hoffnung auf ihr eigenes Leben – aber mit Skepsis auf die Zukunft unseres Landes", erklärte Claudia Beutmann, Landesgeschäftsführerin der Barmer Krankenkasse in Sachsen. Bei der aktuellen Sinus-Studie der Barmer hatten nur 40 Prozent der Befragten in den drei Ländern angegeben, optimistisch auf die Zukunft des Landes zu schauen. Das sind elf Prozentpunkte weniger als 2021.