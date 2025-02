Doch ziemlich kurzfristig kam das Parkverbot in der Jugendstraße in Oberhof. Einige der Anwohner taten ihren Unmut bereits im Bauausschuss kund. Die Freien Wähler griffen das Thema auf und stellten im jüngsten Stadtrat die Anfrage, ob es nicht möglich sei, vielleicht doch noch Anwohnerparkplätze in der Straße einzurichten. Über diese Frage entscheidet man jetzt an anderer Stelle, denn die Stadtverwaltung Oberhof hat das Anliegen an das Landratsamt weitergeleitet. Die Chancen stehen aber eher schlecht.