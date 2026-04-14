Jugendstilbad: Jugendstil und Hexenhorror – Müllersches Volksbad wird 125

Wegweisender Prachtbau

Nach Angaben von Kunsthistorikern wurde die elegante Anlage nach Plänen des Architekten Carl Hocheder (1854-1917) gebaut, als damals angeblich größtes und teuerstes öffentliches Schwimmbad der Welt. "Hocheders Idee, das Bad nicht als profanen Zweckbau zu errichten, trug zur Popularisierung der Badekultur bei und war richtungsweisend für den Bäderbau einer ganzen Epoche", heißt es von den Stadtwerken. München habe sich nun stilvoll als eine der saubersten Städte Deutschlands und darüber hinaus profilieren können.