Jugendstilbad: Jugendstil und Hexenhorror – Müllersches Volksbad wird 125

München (dpa/lby) - Schwimmen und entspannen in prachtvoller Umgebung - das bietet seit 125 Jahren das Müller'sche Volksbad in München. Das Bad sei ein Jugendstil-Juwel, sagen die Stadtwerke München (SWM) über den neobarocken Bau, der am 1. Mai 1901 als erstes städtisches Hallenbad feierlich eröffnet wurde. Der Badebetrieb startete einige Tage später. Das Münchner Zentralinstitut für Kunstgeschichte spricht von einem der schönsten Badehäuser Europas. Doch die üppig verzierten und verspielten Jugendstil-Ornamente und Wandmalereien dienten auch als Horrorkulisse.